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الاتصالات تطلق عروض للمشتركين طيلة شهر الأعياد
الاخبار المحلية

أعلنت الشركة السورية للاتصالات عن اطلاق عروض خاصة للمشتركين بدءاً من 3 كانون الأول الجاري وطيلة شهر الأعياد.


 وذكرت الاتصالات على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"  أن "العروض على خدمة الرقم الموحد 0801 وخدمة الرقم المجاني 0800 تتضمن تركيب مجاني وحسومات 50% من أجور الإشتراك الشهري لمدة ثلاثة أشهر".

وأضافت الاتصالات أن خدمة الرقم الموحد 0801 رقم واحد لجميع فروع الشركة حيث يصبح للشركة رقم واحد سهل التذكر والاستخدام".

ويشار على أنه سبق و أطلقت السورية للاتصالات عدة عروض تشمل تخفيضات على الاتصالات داخل القطر وتخفيضات على خدمات الانترنت .

سيريانيوز
2017-12-10 09:29:19
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