أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين, يوم الأحد, عن إجراء اختبار للتعاقد مع عدد من المواطنين بصفة عقود سنوية لوظائف من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة.

وأوضحت الوزارة في إعلان لها نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الوظائف المطلوبة تتضمن "أعمالا إدارية وسائقين وعمال استعلامات وضاربي آلة كاتبة وعمال صيانة وأعمالا خدمية" .

وحسب الإعلان, يتم تقديم الطلبات إلى إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة في الفترة الواقعة بين 3-1-2018 ولغاية 3-2-2018 .

وأضاف الاعلان أن "الأوراق المطلوبة تشمل طلب اشتراك في الاختبار مع موجز عن السيرة الذاتية وإخراج قيد مدني وصورة مصدقة عن الشهادة أو المؤهل العلمي أو المهني المطلوب وصورة شخصية ملونة عدد 3 وصورة عن شهادة قيد العمل تفيد تسجيله بنفس المؤهل العلمي أو المهني المطلوب".

وتخصص نسبة 50 بالمئة من الشواغر المشار إليها في الإعلان لذوي الشهداء العسكريين وقوى الأمن الداخلي والمدنيين وفي حال عدم توافر نسبة 50 بالمئة من ذوي الشهداء ممن تقدموا إلى المسابقة يصار إلى ملء تلك الشواغر من غيرهم.

وأشارت الوزارة في إعلانها إلى أنه يمكن للراغبين الاطلاع على التفاصيل الإضافية من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

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ويشار إلى أن الحكومة السورية و الوزارات والمؤسسات والدوائر التابعة لها تجري اختبارات و مسابقات عدة كل سنة بغية تعيين عدد من الشباب المؤهلين للعمل و الحد من نسبة البطالة في البلاد التي ارتفعت في السنوات الأخيرة جراء الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2011.

سيريانيوز