الغربي: تخفيض أسعار 25 مادة إستراتيجية بدءاً من الاثنين المقبل الاخبار المحلية شارك

أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض أسعار نحو 25 مادة إستراتيجية, اعتباراً من الاثنين المقبل.

ونقلت صحيفة (الوطن) المحلية عن الغربي قوله, خلال لقائه فعاليات تجارية واقتصادية بالسويداء, ان نسب التخفيض تتراوح بين 10 الى 15 % اعتباراً من الاثنين. وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال الشهرين الماضيين عدة قرارات تتضمن تخفيض أسعار كل من الحلاوة والطحينة و السكر والمتة والزيت النباتي والمعجنات واللحوم. سيريانيوز

2017-12-10 10:50:14 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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