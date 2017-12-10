أعلنت وزارة الدفاع الروسية, يوم الاحد, ان التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة الامريكية, حقق,خلال 3 سنوات من وجوده , "النتيجة الأولى" في حربه ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" ( داعش) وهي تدمير الرقة .

وأشارت وزارة الدفاع, في بيان لها, نشرته وكالة (نوفوستي), الى ان "التحالف الدولي كان يركز بالأساس في سوريا على مواجهة قوات الحكومة السورية، ووصل إلى قصف مباشر لمواقعها".

ويأتي ذلك عقب يوم على تجديد وزارة الدفاع الروسية تأكيدها عدم شرعية عمل طيران التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في سوريا.

كما اتهمت وزارة الدفاع الروسية التحالف الدولي بمحاولات إعاقة استهداف الطائرات الروسية لمواقع تنظيم "داعش" في شرق سوريا.

وانتقد البيان سماح التحالف الدولي "لعناصر "داعش" في الرقة بمغادرة المدينة، والانضمام إلى عناصر التنظيم في دير الزور".

وغادر العديد من مقاتلي تنظيم "الدولة الاسلامية" مدينة الرقة باتجاه دير الزور, بموجب اتفاق تم التوصل اليه بين التنظيم و قوات "قسد" والتحالف الدولي.

و بدأ التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة, منذ عام 2014، شن غارت بشكل شبه يومي على مواقع لتنظيم "داعش"، في عدة مناطق لاسيما في الرقة ودير الزور.

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة, كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا, أبرزها الرقة ودير الزور, بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة, والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من جهة أخرى, فيما اعلنت روسيا استعادة جميع الاراضي من "داعش" بسوريا.