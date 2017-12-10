طالبت "هيئة التفاوض" المعارضة, الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتدخل الفوري وتقديم الدعم العاجل للاجئين السوريين في لبنان, بسبب الظروف السيئة التي يعانون منها, على خلفية الحريق الذي نشب في مخيمات اللاجئين في البقاع, واسفر عن مقتل اطفال

وذكرت الهيئة عبر موقعها الالكتروني, ان عدد من أعضاء الهيئة عقدوا اجتماعاً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مع ممثل "الائتلاف الوطني " في لبنان عبد الرحمن عكاري، ومدير أحد مخيمات عرسال ورئيس وفد لجنة التنسيق والمتابعة مع الحكومة اللبنانية خالد رعد، وتم بحث أوضاع اللاجئين السوريين في مخيم عرسال.

وتحدث ممثل الائتلاف في لبنان ومدير أحد مخيمات عرسال عن اوضاع اللاجئين السوريين في لبنان والظروف القاسية التي يعانون منها بسبب موجات البرد القاسية وعدم وجود الوسائل الكافية للتدفئة

ونشبت عدة حرائق في مخيمات اللاجئين في بلدة غزة في البقاع الغربي يوم الخميس الماضي، بسبب ماس كهربائي مما أدى إلى مقتل ثمانية أطفال.

وتعرضت مؤخرا خيم النازحين السوريين لاسيما البقاع وقب الياس في لبنان لحرائق ادت لحدوث وفيات وجرحى واضرار مادية

ويعد لبنان من أكثر الدول استقبالا للاجئين السوريين، إذ تجاوزت أعدادهم أكثر من مليون، بحسب الأمم المتحدة, فيما يقول مسؤولون لبنانيون أنهم تجاوزا مليون ونصف, حيث يشكلون عامل ضغط اقتصادي واجتماعي على البلاد.

ويقيم الآلاف من السوريين في مخيمات مؤقتة ومراكز إيواء ظروف معيشية وصحية سيئة، في حين اشتكى لبنان مرارا من الأعباء التي يتحملها نتيجة تزايد أعداد اللاجئين السوريين، إضافة إلى عدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المادية.