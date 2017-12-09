حسم بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم الخمسة الماضية، لقب دور الذهاب بعد عودته فائزاً من أرض آينتراخت فرانكفورت 1-صفر، السبت في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، وتعادل لايبزيغ الثاني مع ضيفه ماينتس 2-2.

وخاض بايرن المباراة منتشياً بثأره من باريس سان جرمان الفرنسي (3-1) الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث تأهلا سوياً إلى ثمن النهائي، ليوجه رسالة قوية لمنافسيه المحليين والأوروبيين، بأداء لافت للاعبي المدرب يوب هاينكيس الذي حل بدلاً من الإيطالي كارلو أنشيلوتي المقال من منصبه لسوء النتائج.



ورفع بايرن رصيده إلى 35 نقطة، مقابل 27 للايبزيغ.



على ملعب "كومرتسبانك أرينا" أمام 51500 متفرج، عزز بايرن رصيده إلى 13 مباراة على التوالي من دون خسارة أمام فرانكفورت (10 انتصارات و3 تعادلات)، إذ يعود فوز فرانكفورت الأخير الى اذار 2010.



وافتتح بايرن التسجيل بعد ركنية من الدولي جوشوا كيميش ارتدت من الدفاع، فلعبها الظهير الدولي عرضية جميلة بيسراه تابعها من الزاوية البعيدة التشيلي ارتورو فيدال برأسه في الشباك في الدقيقة 20. وهذه أول مرة يسجل لاعب الوسط فيدال في أربع مباريات على التوالي في الدوري.



ودفع هاينكيس بعدها بمتصدر ترتيب هدافي الدوري البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقائق السبع الاخيرة، لكن النتيجة بقيت تقدم الفريق البافاري حتى نهاية اللقاء.



وفي مواجهة الثانية على ملعب "ريد بول أرينا لايبزيغ" وامام 32817 متفرجاً، فشل لايبزيغ بتعويض خسارته القاسية ضد هوفنهايم صفر-4 في الدوري الأسبوع الماضي، وعندما ودع دوري أبطال اوروبا بخسارة على ارضه ضد بشيكتاس التركي 1-2، فحل ثالثاً في مجموعته امام الفريق التركي وبورتو البرتغالي، ليتابع مشوراه في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".



وأهدر لايبزيغ نقاط الفوز في الدقائق الاخيرة ليتراجع بفارق 8 نقاط عن بايرن، ويصبح مركزه الثاني مهدداً بحال فوز شالكه.



وفشل بوروسيا دورتموند السابع بتحقيق الفوز للمرة الثامنة على التوالي، بخسارته أمام ضيفه فيردر بريمن 1-2 على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" وامام 81160 متفرجاً.



وتعادل هامبورغ الخامس عشر مع ضيفه فولفسبورغ الحادي عشر من دون أهداف.