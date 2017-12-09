رونالدو يحتفل بالكرة الذهبية الخامسة بثنائية بشباك إشبيلية بالدوري الاسباني اخبار الرياضة شارك

احتفل كريستيانو رونالدو خير احتفال بفوزه بالكرة الذهبية حين سجل ثنائية لفريقه في مباراة ريال مدريد وإشبيلية 5-0 ضمن المرحلة 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتحضر فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بأفضل صورة ممكنة قبل التوجه إلى الإمارات لخوض نصف نهائي كأس العالم للأندية.



وسجل الدون كريستيانو رونالدو ثنائية احتفل فيها بفوزه بالكرة الذهبية أول من أمس، كما أحرز المغربي أشرف حكيمي أول هدف للاعب عربي مع الفريق الملكي، وأضاف الألماني طوني كروز وناتشو هدفان.



وأصبح رصيد ريال مدريد 31 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند النقطة 28 في المركز الخامس.



لم يأتِ الشوط الثاني بأي جديد لينتهي اللقاء بفوز مدريدي كبير 5-0 . سيريانيوز 2017-12-09 15:59:38 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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