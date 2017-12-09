نجح باريس سان جيرمان في تجاوز عقبة ليل بالفوز عليه، بنتيجة 3-1السبت، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن مواجهات الجولة الـ 17 من عمر الدوري الفرنسي.

سجل أهداف سان جيرمان، أنخيل دي ماريا في الدقيقة 28، وخافيير باستوري في الدقيقة 49، وكيليان مبابي في الدقيقة (90+3)، فيما قلص الفارق للضيوف، أنور الغازي في الدقيقة 87.



وبهذا الفوز، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 44 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد ليل عند 18 نقطة.



في الدقيقة 28، مرر خافيير باستوري، الكرة إلى مبابي الذي أرسلها عرضية متقنة، لتجد رأس دي ماريا، الذي وضعها في الشباك محرزًا الهدف الأول لأصحاب الأرض.



وفي الدقيقة 49، استغل كافانى، خطأ مدافع ليل، ليمرر الكرة إلى دي ماريا، الذي أرسلها لباستوري، الذي سدد داخل شباك ليل، مسجلًا الهدف الثاني لسان جيرمان.



وفي الدقيقة 87، نجح أنور الغازي في تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول لفريقه، بتسديدة سكنت شباك أريولا.



وقبل صافرة النهاية، نجح مبابي في تسجيل الهدف الثالث، أمام شباك خالية من الحارس، الذي تقدم خلال ركلة ركنية لفريقه.