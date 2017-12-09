ضرب توتنهام بقوة وحقق فوزاً عريضاً على ضيفه ستوك سيتي بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب ويمبلي في إطار المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

أهداف الفريق اللندني أحرزها راين شوكروس مدافع ستوك في الدقيقة (21 بالخطأ في مرمى فريقه)، والكوري الجنوبي هيونغ-مين سون (53) وهاري كاين (54 و65) والدنماركي كريستيان اريكسن (74)، ثم عاد شوكروس وأحرز هدف ستوك الوحيد في الدقيقة 80.



ورفع كاين رصيده إلى 12 هدفاً وتساوى مع المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول في صدارة ترتيب الهدافين، فيما ارتفع رصيد توتنهام الى 28 نقطة، وبقي خامساً بفارق الأهداف خلف آرسنال الذي يحل غدا ضيفاً على ساوثمبتون.



وحسم بيرنلي الصراع على المركز السابع مع منافسه واتفورد بفوزه عليه 1-صفر سجله سموت آرفيلد (45) مستفيداً من النقص العددي في صفوف الأخير بطرد مدافعه الهولندي مارفين تسيغلار في الدقيقة 39.



وتغلب هادرسفيلد على ضيفه برايتون (كلاهما قادمان من الدرجة الأولى) بهدفين للبنيني ستيف مونييه (12 و43).



وتخلى سوانسي سيتي عن المركز الأخير بفوزه على وست برومويتش البيون بهدف للإيفواري ويلفريد بوني في الدقيقة 85، رافعاً رصيده إلى 12 نقطة ومتقدما بفارق نقطة واحدة على كريستال بالاس الذي تعادل مع بورنموث بهدفين للصربي لوكا ميليفوييفيتش في الدقيقة 41 من ركلة جزاء وسكوت دان في الدقيقة 44 مقابل هدفين لجيرماين ديفو في الدقيقتين 10 و45.



وأهدر البلجيكي كريستيان بنتيكي فرصة تحقيق الفوز لكريستال بالاس بإضاعة ركلة جزاء في الثواني الاخيرة (90+3).