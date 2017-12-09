جددت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت تأكيدها عدم شرعية عمل طيران التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في سوريا.

وكانت موسكو قالت مرارا بان الضربات الجوية التي تشنها واشنطن على مواقع للارهابيين في سوريا "غير شرعية", على أساس أنها لا يمكن أن تنفذ إلا بتفويض من الأمم المتحدة وبشرط موافقة سلطات الدولة التي تنفذ هذه الغارات على أراضيها، وتلك هي حالة الحكومة السورية في دمشق".

وشددت الوزارة في بيان لها على عدم وجود مجال جوي أمريكي فوق سوريا .

واتهمت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم التحالف الدولي بمحاولات إعاقة استهداف الطائرات الروسية لمواقع تنظيم "داعش" في شرق سوريا, مشيرا إلى ان تصريحات ممثلي الجيش الأمريكي حول أن هناك "مجالا تابعا للولايات المتحدة في أجواء سوريا تثير استغرابا".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أنه على ممثلي البنتاغون أن يتذكروا بأن سوريا دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة، ولا يمكن أن يكون للولايات المتحدة مجال خاص بها في أجواء سوريا.

واعتبرت السلطات السورية مرارا تواجد القوات الامريكية في سوريا بانه غير شرعي , مطالبة بخروج فوري لهذه القوات من أراضي البلاد.