أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، السبت، رفع علم العراق فوق جميع أراضي البلاد، مؤكداً تحرير أرض العراق بالكامل.

وقال القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، في كلمة له بمناسبة النصر على تنظيم "داعش الإرهابي"، إن "أرضكم قد تحررت بالكامل وإن مدنكم وقراكم المغتصبة عادت إلى حضنِ الوطن وحلم التحريرِ أصبح حقيقة وملك اليد"، موضحا "لقد أنجزنا المهمة الصعبة في الظروف الصعبة وانتصرنا بعونِ الله وبصمود شعبِنا وبسالة قواتنا البطلة، وبدماء الشهداء والجرحى أثمرت أرضنا نصرا تاريخياً"، وذلك وفقا للسومرية نيوز.

وتابع العبادي "نُـعلن لأبناء شعبِنا ولكل العالم أن الأبطال الغيارى وصلوا لآخرِ معاقل داعش وطهروها ورفعوا علم العراقِ فوق مناطقِ غربي الأنبار التي كانت آخر أرض عراقية مغتصبة"، مشيراً إلى أن "علم العراقِ يرفرف اليوم عالياً فوق جميعِ الأراضي العراقية وعلى أبعد نقطة حدودية".

كذلك قالت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان بوقت سابق من اليوم، إنه "تم إكمال تحرير الأراضي العراقية من كافة براثن عصابات "داعش" الإرهابية، وأحكمت القوات المسلحة سيطرتها على الحدود الدولية العراقية السورية من منفذ الوليد إلى منفذ ربيعة".

كما أكد بيان صادر عن مركز إعلام الحشد الشعبي، صباح اليوم، أن قوات الجيش العراقي معززة بوحدات من الحشد الشعبي تمكنت من الوصول للحدود العراقية — السورية والالتقاء بالقوات العراقية القادمة من مناطق شمال راوه والقائم.

وأعلن العراق، الشهر الماضي، استعادة السيطرة على آخر معاقل تنظيم "داعش" الإرهابي، في الوقت الذي أشاد فيه التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن بانتصاراته.

وكان تنظيم داعش الإرهابي اتخذ من مناطق شاسعة شمال ووسط وغرب العراق معاقل محكمة لمقاتليه منذ حزيران 2014، عندما أعلن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي "دولة الخلافة" المزعومة، متخذا الموصل عاصمة لها في العراق.

سيريانيوز