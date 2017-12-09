حقق وست هام يونايتد ثلاث نقاط ثمينة بعد تغلبه السبت على ضيفه تشيلسي بهدف دون رد في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من الدوري الانكليزي المكمتاز لكرة القدم .

ووقع النمساوي ماركو ارناوتوفيتش على الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 6.



وبهذا الفوز المهم رفع فريق المدرب دافيد مويس رصيده الى 13 نقطة في المركز الثامن عشر، بينما بقي تشيلسي في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.



وتعرض البلوز للخسارة الرابعة هذا الموسم اذ سبق له انهزم امام كريستال بالاس 1-2 ومانشستر سيتي 0-1 و بيرنلي 2-3.