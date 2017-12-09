السومة والخريبين ضمن قائمة المرشحين للقب أفضل لاعب عربي لعام 2017 اخبار الرياضة شارك

رشحت لجنة الاستفتاء في الاتحاد العربي للصحافة الرياضية لاعبي منتخب سورية لكرة القدم عمر السومة وعمر خريبين من بين عشرة لاعبين للحصول على لقب أفضل لاعب كرة قدم عربي لسنة 2017.

واستندت اللجنة في انتقائها للاعبين المرشحين لهذه الجائزة على الإنجازات الجماعية والفردية للاعبين مع منتخباتهم الوطنية وأنديتهم وستطرح اللائحة على استفتاء يشارك فيه مئة إعلامي رياضي مختص بكرة القدم في الوطن العربي.



وتضم لائحة اللاعبين الذين تم اختيارهم للمنافسة على هذه الجائزة إضافة إلى السومة وخريبين كلا من المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانكليزي والمغربي كريم الأحمدي لاعب فاينورد الهولندي والسعودي نواف العابد لاعب الهلال السعودي والتونسي يوسف المساكني لاعب الدحيل القطري والاماراتي عمر عبد الرحمن لاعب العين الاماراتي والجزائري ياسين ابراهيمي لاعب بورتو البرتغالي والعراقي مهند عبد الرحيم كرار لاعب الظفرة الإماراتي والمغربي اشرف بنشرقي لاعب الوداد البيضاوي المغربي.



وكان النجم المغربي المهدي بنعطية لاعب يوفنتوس الإيطالي توج بلقب النسخة الاولى لسنة 2015 والنجم الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي الإنكليزي لسنة 2016.



يذكر أن السومة وخريبين ساهما بشكل أساسي في وصول منتخب سورية الى الملحق الاسيوي لتصفيات كأس العالم اضافة الى حصول خريبين على هداف دوري أبطال اسيا ولقب أفضل لاعب في اسيا لهذا العام مع ناديه الهلال السعودي. سيريانيوز 2017-12-09 15:30:22 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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