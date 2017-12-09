اقتنص الاتحاد نقطة مهمة من مضيفه المتصدر الوحدة بعد تعادله معه بهدف لهدف في قمة مباريات المرحلة الثامنة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

تقدم الوحدة أولاً في المباراة التي جرت على ملعب تشرين في دمشق عبر محمد حمدكو في الدقيقة ال 22 وعادل للاتحاد عبد الله نجار في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ال 94.



وفي ملعب الفيحاء بدمشق حقق الجيش فوزا صعبا على ضيفه الطليعة وبهدف وحيد حمل توقيع زكريا القدور في الدقيقة ال65.



وحقق حرفيو حلب مفاجأة الدوري لهذا الموسم بتحقيقه فوزاً ثميناً على ضيفه المجد بثلاثة أهداف لهدفين سجل ثلاثية الحرفيين محمد العبده وأحمد كلزي هدفين في الدقائق الـ 14 والـ20 والـ31 بينما سجل هدفي المجد إياد العويد في الدقيقتين الـ18 والـ56 الأول من ركلة جزاء.

وواصل الكرامة نزيف النقاط بسقوطه على أرضه بفخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه المحافظة حيث تقدم المحافظة أولاً عبر حسام السمان من ركلة جزاء في الدقيقة الـ36 وعادل الكرامة في الشوط الثاني عبر جهاد بسمار في الدقيقة الـ82.



وأعاد النواعير البسمة لجمهوره بعد ان عاد لسكة الانتصارات بفوزه على ضيفه الوثبة بهدف وحيد لمحمود طفاش من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة.

وفي اللاذقية وعلى ملعب الباسل حقق حطين فوزا مهما وصعبا على الشرطة وبثلاثة أهداف لهدفين سجل أهداف حطين مروان زيدان وأيمن عكيل ومحمد قطايا في الدقائق الـ19 والـ36 والـ44 وللشرطة علاء صطوف ومحمد عوض في الدقيقتين الـ67 والـ95.



وكانت مباراة الجهاد وتشرين لعبت في وقت سابق وانتهت بفوز تشرين بهدف نظيف.



ويتصدر الوحدة جدول الترتيب برصيد 16 نقطة يليه الاتحاد وتشرين ولكل منهما 15 نقطة ثم الجيش وحرفيو حلب 14 نقطة فالشرطة 12 نقطة ثم الطليعة والمجد ولكل منهما 11 نقطة فالمحافظة 10 نقاط فالوثبة والكرامة 9 نقاط ثم حطين 8 نقاط والنواعير 7 نقاط وأخيرا الجهاد بنقطة واحدة.