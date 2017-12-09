رفض وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدا على أن بلاده لن تنقل سفارتها من تل أبيب.

وأكد جونسون، خلال لقائه الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في طهران، رفض بلاده لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس.

وقال جونسون، "نرفض قرار أميركا الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل"، مشددا على أن بريطانيا ستحافظ على سفارتها في تل أبيب ولن تنقلها للقدس.

وأضاف أن "التحرك أحادي الجانب يؤثر على مسيرة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يوم الأربعاء، اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، كما أصدر أوامره لوزارة الخارجية ببدء إجراءات نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس.

وتجددت المواجهات السبت, لليوم الثالث على التوالي, بين أبناء الشعب الفلسطيني والقوات الإسرائيلية في عدة مناطق, اسفرت عن حدوث جرحى في بيت لحم وغزة , عقب تظاهرات احتجاجا على قرار ترامب بشأن مدينة القدس.

وتفجّرت الأوضاع في مدن فلسطينية عدة، وفي القدس، عقب قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعتبار القدس عاصمة إسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

ويعتبر وضع القدس، التي تضم مواقع مقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود، من أكثر القضايا الشائكة في جهود السلام المستمرة منذ فترة طويلة.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية العربية في حرب عام 1967 وضمتها في وقت لاحق, ولا يعترف المجتمع الدولي بسيادة إسرائيل على المدينة بأكملها.

سيريانيوز