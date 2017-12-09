أعلن "الائتلاف الوطني" المعارض عن استمرار توقف المدارس في منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق لقرابة الشهر.

وأشار الائتلاف في تغريدة على موقعه عبر (تويتر), إلى أن استمرار توقف المدارس جاء نتيجة "حملة القصف العنيفة على الغوطة المحاصرة من قبل النظام السوري".

وتشهد منطقة الغوطة تصعيدا في العمليات العسكرية من معارك وقصف جوي يشنه النظام السوري, ما اسفر عن سقوط عشرات المدنيين مابين قتيل وجريح.

وادى الحصار المفروض على المنطقة وتصعيد عمليات القصف الى تدهور الوضع الإنساني والصحي في المنطقة, حيث سلطت منظمات اممية ودولية مؤخرا الضوء على الوضع المتدهور الذي يعاني منه المدنيين في الغوطة, مشيرة إلى أن المحاصرين بالمنطقة يأكلون من النفايات, فضلا عن وقوع كثير من حالات الإغماء بسبب الجوع, وارتفاع حاد في سوء التغذية بين الاطفال.

وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ 4 سنوات, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع .

ومنطقة الغوطة الشرقية مشمولة ضمن مناطق خفض التوتر بموجب اتفاق تم التوصل إليه خلال اجتماع استانا في ايلول الماضي.