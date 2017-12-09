باشرت السلطات الأمريكية, يوم الجمعة, بتطبيق أمر أصدره الرئيس دونالد ترامب والذي حظر بموجبه دخول مواطني 6 دول مسلمة إلى الولايات المتحدة , بعد أيام من قرار للمحكمة العليا سمح بتنفيذ الأمر.

وقالت وزارة الخارجية في بيان , نشرته وسائل إعلام, إنه "لن يتم إلغاء أي تأشيرات بموجب إجراءات التدقيق الجديدة".

وأضافت أن "القيود لن تكون دائمة وقد يتم رفعها مع عمل الدول مع الحكومة الأمريكية لضمان سلامة الأمريكيين".

ووافقت المحكمة الأمريكية العليا منذ ايام على تطبيق مرسوم وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويقضي بحظر دخول مواطني 6 دول مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وشمل المرسوم مسافري ست دول هي تشاد وإيران والصومال وسوريا واليمن وليبيا، كما تضمن مرسوم حظر السفر أيضاً قيوداً على المسافرين من كوريا الشمالية وبعض المسؤولين الحكوميين في فنزويلا.

وكان قاض فيدرالي قد أوقف العمل بأمر ترامب التنفيذي في حزيران، معتبرا إياه " غير دستوري وضاراً بمصالح الولايات المتحدة".

وكان أمر تنفيذيا فرض حظرا مدته 90 يوما على دخول الوافدين من ليبيا وإيران والصومال والسودان وسوريا واليمن وحظرا آخر مدته 120 يوما على كل اللاجئين لتمكين الحكومة الأمريكية من تنفيذ عمليات فرز أقوى, الا ان قضاة اتحاديون تمكنوا من عدم تنفيذ القرار قبل سريانه في 16 آذار.

ووقع الرئيس الاميركي دونالد ترامب قرارا يسمى "حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة" كان من بين وعوده الانتخابية ويتمثل في تعليق دخول اللاجئين بالكامل إلى بلاده لمدة 120 يوما على الأقل واللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى.