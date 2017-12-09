مواصلاً انخفاضه..الذهب غرام الـ21 يسجل 14800 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

واصل سعر الذهب، يوم السبت، انخفاضه, حيث سجل غرام الـ21 قيراط 14800 ليرة سورية.

وحددت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات بدمشق سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط ب 18400ألف ليرة للمبيع، و14700 ليرة للشراء. كما حددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط بـ12686 ليرة للمبيع، و12586 ليرة للشراء. وكان سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراط وصل يوم الخميس الماضي الى ـ15 ألف ليرة للمبيع، و14900 ليرة للشراء. سيريانيوز

2017-12-09 10:40:44 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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