عاود سعر صرف الدولار يوم السبت, انخفاضه في السوق السوداء بدمشق ، مسجلاً 410 ليرة.

وأفادت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, ان سعر العملة الأجنبية في سوق العاصمة دمشق وصل إلى 415 ليرة للمبيع، و 410 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار وصل يوم الخميس الماضي في سوق العاصمة دمشق الى 430 ليرة للمبيع، و 425 ليرة للشراء.