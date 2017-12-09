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الدولار في السوق السوداء يعاود انخفاضه ويسجل 410 ليرة
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الاخبار الاقتصادية
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عاود
سعر صرف الدولار يوم السبت, انخفاضه في السوق السوداء بدمشق ، مسجلاً 410 ليرة.
وأفادت صفحات
متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, ان سعر العملة
الأجنبية في سوق العاصمة دمشق وصل إلى 415 ليرة للمبيع، و 410 ليرة للشراء.
وكان سعر صرف
الدولار وصل يوم الخميس الماضي في سوق العاصمة دمشق الى 430 ليرة للمبيع، و 425
ليرة للشراء.
سيريانيوز
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2017-12-09 12:09:18
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