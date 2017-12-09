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الدولار في السوق السوداء يعاود انخفاضه ويسجل 410 ليرة
الاخبار الاقتصادية

عاود سعر صرف الدولار يوم السبت, انخفاضه في السوق السوداء بدمشق ، مسجلاً 410 ليرة.


 

وأفادت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, ان سعر العملة الأجنبية في سوق العاصمة دمشق وصل إلى 415 ليرة للمبيع، و 410 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار وصل يوم الخميس الماضي في سوق العاصمة دمشق الى 430 ليرة للمبيع، و 425 ليرة للشراء.

سيريانيوز
2017-12-09 12:09:18
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