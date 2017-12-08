"سامسونغ" تبتكر أسلوباً لفتح قفل الهواتف بقراءة كف اليد علوم وتكنولوجيا شارك

ابتكرت "سامسونغ" طريقة جديدة لفتح قفل الهاتف في حال نسيان كلمة المرور، وبأسلوب آمن ومضمون، وأرسلت طلباً لتسجيلها كبراءة اختراع.

وبحسب موقع "إينغادجت"، فإن "سامسونغ" ستطلق ميزة "غير مسبوقة" لفتح قفل الهاتف في حال نسيان الكلمة السرية، بالإعتماد على كف اليد وتعتمد الطريقة الجديدة على قراءة الخطوط الموجودة على كف اليد، ليتم استخدامها والتأكد منها لمعرفة المستخدم الحقيقي للهاتف، وبالتالي فتح القفل. ولم يتم الكشف عن آلية عمل هذه الميزة، لكن توقع مراقبون أن تقوم على أساس "الاستشعار عن بعد" لمنع أي شخص آخر من فتح الهاتف.

2017-12-08 22:35:41 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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