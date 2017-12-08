يختبر "فيسبوك" ميزة لجلب ومزامنة جهات الاتصال في تطبيق "انستغرام" مع تطبيق التراسل الخاص به "مسنجر".

وبحسب " engadget"، فإن ربط الحسابين سهل واختياري ويتم عبر تطبيق "مسنجر" والضغط على أيقونة الأشخاص ثم الضغط على الاتصال "بإنستغرام" ثم الضغط على زر للاتصال بحساب الأخير الخاص بالمستخدم.

وبعد آخر خطوة، سيجد المستخدم كل جهات اتصاله المشتركة، وسيعرض التطبيق خيار بدء المحادثات مع هؤلاء الأشخاص، أو تخطي ذلك والعودة لتطبيق "مسنجر".

وفي أيلول الماضي، بدأ "فيسبوك" باختبار وسيلة لمشاركة قصص "إنستغرام" إلى صفحة المستخدم على "فيسبوك"، وتم إطلاق هذه الميزة لجميع المستخدمين لاحقا.