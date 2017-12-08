أطلق "فيسبوك" تطبيق "مسنجر" خاص بالأطفال يتيح للأهل مراقبة ما يتم ارساله واستقباله عبر التطبيق الذي يحمل اسم "مسنجر كيدز".

وبحسب "سكاي نيوز"، فإن التطبيق متاح حالياً للأجهزة التي تعمل بنظام iOS، وفي الولايات المتحدة فقط، وهو يتيح التراسل للأطفال الذين بلغوا 6 سنوات من العمر، وبوسع الآباء أن يقوموا بتحميل التطبيق على الأجهزة ويفتحوا حسابات لأبنائهم.



ويستطيع الأهل التحكم بشكل كامل في قائمة أصدقاء أبنائهم، وضمان عدم تدخل أشخاص غرباء، كما أن التطبيق موجه للمحادثة فقط ولا يتيح نشر تدوينات أو الاطلاع على أي محتوى في الموقع.



ومن المتوقع أن يتم إطلاق التطبيق على مستوى العالم بعد انتهاء فترة الاختبار، إضافة إلى طرحه على نظام تشغيل "آندرويد" لتستفيد مه الشريحة الأوسع من الأهالي.

ويشترط "فيسبوك" بلوغ 13 عاماً لإنشاء حساب فيه، لكن يكفي أن يقدم له طفل ما تاريخاً مختلفاً لميلاده حتى ينجح في التسجيل، إذ لا يقوم الموقع بالتحقق من العمر الحقيقي.