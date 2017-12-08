اعلنت شركة "سيكو تكنولوجي" المصرية، عن إطلاق أول هاتف ذكي مصري محل الصنع بشكل شبه كامل، بعد عمل استمر نحو 4 سنوات.

ونقلت "فرانس برس" عن محمد سالم رئيس الشركة المصنعة قوله إن الشركة تأمل بيع مليون ونصف مليون هاتف محمول خلال 2018، وأنه سيتم طرح 8 طرازات من الهاتف المصري خلال أيام.



وتم تصنيع الهاتف المصري بمكونات إلكترونية مصرية وصينية، وأنتج في مصنع جديد بمحافظة أسيوط، وستكون الوجهة الأولى للتسويق هي السوق المصرية، ولاحقاً سيتم تصدير الهاتف.



وتأسست شركة "سيكو" في 2003 وتعد من أكبر الشركات المصرية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتخطط، حسب موقعها الرسمي، لإنتاج طرازات جديدة كل 6 أشهر.



وتتراوح أسعار الجعاز محلي التصنيع، بين 200 و4000 جنيه أي مابين 11 و222 دولاراً بحسب الطراز، وتعتبر هذه الأسعار منافسة للأجهزة المستوردة.