ارتفعت حصيلة ضحايا المواجهات والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة, الذي بدأ امس الجمعة, عقب احتجاجات على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مدينة القدس, إلى 4 قتلى و 170 مصاباً فلسطينياً.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن "حصيلة القصف الإسرائيلي و المواجهات التي دارت بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة إلى 4 قتلى و170 مصابا بينهم 4 في حالة خطرة".

وأشارت الوزارة الى انها انتشلت صباح السبت جثتا فلسطينيين من تحت الأنقاض، إثر القصف الجوي الاسرائيلي.

من جانبها، نقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مصادر في غزة قولها إنّ "غارات جوية إسرائيلية جرت فجر السبت أوقعت حوالي عشرين جريحا، بينهم طفل رضيع أصيب بجروح بالغة".

من جهته, قال مستشفى "الشفاء" في غزة إنه "عثر على جثتي فلسطينيين تحت أنقاض موقع عسكري تابع لحماس قصفته طائرات إسرائيلية ليلا، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة القتلى لتصبح 4 قتلى خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية إضافة لإصابة 160 آخرين".

وقامت طائرات حربية إسرائيلية, يوم الجمعة, بشن غارات جوية على عدة مواقع تابعة لفصائل فلسطينية في شمالي قطاع غزة .

كما وقعت اشتباكات وقعت بين المتظاهرين والقوات الإسرائيلية في منطقة ناحال عوو شرق الشجاعية ومنطقة الفراحين شرق خان يونس وشرق البريج, والضفة الغربية.

وتفجرت الأوضاع في فلسطين، وتحولت إلى مواجهات مع القوات الإسرائيلية، بعدما خرج عدد من المواطنين الغاضبين، بسبب قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

ويعتبر وضع القدس، التي تضم مواقع مقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود، من أكثر القضايا الشائكة في جهود السلام المستمرة منذ فترة طويلة.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية العربية في حرب عام 1967 وضمتها في وقت لاحق, ولا يعترف المجتمع الدولي بسيادة إسرائيل على المدينة بأكملها.