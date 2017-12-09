كشف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان, يوم الجمعة, أن عدد "الجهاديين" الفرنسيين الذين لازالوا متواجدين في سوريا والعراق يبلغ 500 متشدداً.

وأوضح لودريان لقناة "بي أف أم تي في" الإخبارية الفرنسية, "هناك رقم يدور حول 500 موجودين هناك، وهؤلاء سوف يقعون في الأسر أو يتبعثرون في أماكن أخرى".

وأشار وزير الخارجية الفرنسي إلى أن عودتهم إلى فرنسا "أمر بالغ الصعوبة".

وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، شددت في شهر شباط الماضي على ضرورة القضاء على أكبر عدد من الجهاديين.

وتحدث الوزير الفرنسي عن تراجع تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في سوريا, معتبرا ان ذلك تم بفضل ما قام به التحالف الدولي والنظام السوري,مدعوما من روسيا".

وخسر تنظيم "داعش " غالبية المساحات التي كان يسيطر عليها في سوريا منذ صيف عام 2014، وباتت سيطرته تنحصر على جيوب صغيرة تقع قرب الحدود السورية العراقية.

يشار الى ان وزارة الدفاع الروسية اعلنت منذ ايام انه تمت استعادة جميع الاراضي السورية من قبضة "داعش".