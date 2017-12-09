نفت "المعارضة السورية, الأنباء حول تجميدها مطلب رحيل الرئيس بشار الاسد خلال المفاوضات المنعقدة في مدينة جنيف, برعاية أممية, مشيدة بالتطور الايجابي في الموقف الروسي.

وبحسب ما جاء على موقع الائتلاف و "هيئة التفاوض", الالكتروني, فان عضو الهيئة السياسية بالائتلاف حواس سعدون, أكد ان الأنباء التي تحدثت بان وفد هيئة التفاوض جمد مطلب رحيل الاسد "غير صحيحة".

وبين أن "الوفد مستند على محددات بيان الرياض بالإضافة إلى بيان جنيف 1 والقرارات الدولية 2218 و2254 الصادر تحت مظلة المجتمع الدولي”.

وكان عضو في وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات جنيف بشأن سوريا اشار, يوم الخميس, الى أن المعارضة تواجه ضغوطات دبلوماسية أبرزها "تجميد مطلب تنحي الرئيس بشار الأسد".

بدوره قال عضو "هيئة التفاوض“فراس الخالدي , " لأول مرة نشعر أن هناك ضغط روسي على وفد النظام من قبل روسيا، وننتظر انخراط النظام في العملية السياسية”.

وبدأت جولة المحادثات الراهنة في 28 تشرين الثاني, ثم علقت لثلاثة أيام، قبل أن تستأنف الأمم المتحدة لقاءاتها الثلاثاء مع وفد المعارضة، فيما أعلنت السلطات السورية ان وفد النظام سيلتحق بالمفاوضات الاحد المقبل, بعد ضغوطات من المعارضة و مطالبات أمريكية فرنسية بضرورة إلزام روسيا وفد النظام حضور المفاوضات والالتزام بالعملية التفاوضية.

ويشدد وفد المعارضة على ان مجيئه الى جنيف هو لبحث مسالة مصير الاسد وعملية الانتقال السياسي, وهو مايرفضه وفد النظام, الذي يشدد على اولوية مكافحة الارهاب, وسط تحذيرات من قبل الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا جميع الاطراف من تخريب المفاوضات, مشيرا الى انه سيتم التركيز على المسائل الدستورية والانتخابية.