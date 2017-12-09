أعلن "المجلس الوطني" الكردي", يوم السبت, انه من الممكن أن يترأس نائب الرئيس السابق فاروق الشرع المرحلة الانتقالية في سوريا.

ونقلت وكالة (سبونتيك) عن عضو المجلس عبد الحكيم بشار قوله "قد يلعب دورا إيجابيا خلال المرحلة الانتقالية…فاروق الشرع كان نائبا للرئيس السوري ويمثل الحكومة السورية، لكن يداه غير ملطخة بدم السوريين، لذلك ينظر إليه بشكل يختلف عن ممثلي القوى الأمنية والعسكرية للدولة السورية".

وكان تقرير لصحيفة "الشرق الاوسط" كشف مؤخراً ان موسكو بدأت بدراسة اقتراح قدم مــن قبل شخصيات بالمعارضة السورية تتضمن تسمية نائب الرئيس السابق فاروق الشرع لترؤس مؤتمر “سوتشي” المقبل.

وطلبت شخصيات معارضة من مسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين دعوة فاروق الشرع لترؤس مؤتمر "سوتشي", باعتباره شخصية وطنية مقبولة من شريحة واسعة من المعارضين والعاملين في الدولة, بحسب التقرير.

وكان آخر ظهور لفاروق الشرع، في تموز 2016، عندما نشرت مجموعة “تحرير سوري” صورة له قالت إنها التقطت في دمشق..

وتعمل روسيا بالتنسيق مع شركائها على التحضير لعقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي, لكن مصدر دبلوماسي روسي كشف لوكالة (سبونتيك) مؤخرا عن تأجيل عقد المؤتمر إلى شهر شباط المقبل, في وقت تشير التصريحات الرسمية الروسية الى ان الموعد لم يتحدد بعد والتحضيرات جارية بشأنه.

والهدف من مؤتمر سوتشي، بحسب موسكو، أن يخرج المؤتمرون بأمرين ملموسين الأول، تشكيل لجنة للإصلاحات الدستورية سواء كان ذلك لتعديل الدستور الحالي للعام 2012 أو صوغ دستور جديد, و الثاني، إعلان قيادة أو مجلس لـ"مؤتمر الحوار الوطني".

ووجهت روسيا دعوات لممثلي جميع الجماعات العرقية والطائفية في سوريا، والسلطات، والمعارضة الداخلية والخارجية، للمشاركة في هذا المؤتمر.