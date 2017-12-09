أعلنت وزارة الدفاع الروسية, يوم السبت, ان مفاوضات وقف إطلاق النار في 5 محافظات وهي حلب وحماة وحمص ودمشق والقنيطرة مستمرة مع فصائل معارضة سورية.

وأشارت الوزارة, في بيان, نشرته وكالة (انترفاكس), إلى أنه "تم خلال يوم أمس، التوقيع على اتفاق حول انضمام قرية برج عزاوي بمحافظة حلب إلى نظام وقف الأعمال القتالية ".

وارتفع عدد المدن والقرى التي انضمت إلى عملية المصالحة في سوريا إلى 2303 بلدات وقرية, بحسب بيان الدفاع الروسية.

وتعد روسيا بالاضافة لايران وتركيا من الدول الضامنة لهدنة شاملة في سوريا دخلت حيز التنفيذ في كانون الأول 2016، إضافة لكونها راعية لمحادثات أستانا بشأن سوريا والتي تمخض عنها اتفاقات لإقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا.

وتم الاتفاق منتصف ايلول الماضي والذي جرى بين الدول الضامنة (روسيا , تركيا , إيران) خلال لقاء استانا 6 , حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد, وهي ادلب و مناطق في شمال مدينة حمص، والغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا.