حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية فشل اجتياز "الخط الأحمر" في سوريا, خلافاً لروسيا وإيران.

وأوضح ترامب, في كلمة ألقاها أمام مؤيديه في فلوريدا، أن " ترهل سياسة سلفه باراك أوباما الذي خشي اجتياز الخطوط الحمر في سوريا دفع موسكو للتدخل في سوريا وبعدها ايران".

وأضاف ترامب "لقد ورثنا /عن الإدارة السابقة/ المشاكل في مختلف مناطق العالم. بلادنا أظهرت ضعفها ولم تتجاوز الخط الأحمر، ولو اجتزنا هذا الخط، لما دخلت روسيا وإيران إلى سوريا".

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وعد انه سيفرض "الخط الأحمر" بحق سوريا في حال استخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية .

وبعد الهجمة التي قتلت وأصابت المئات في الغوطة بشهر آب من عام 2013، والتي تم حينها اتهام النظام السوري بشن الكيماوي على البلدة, وعد أوباما بتنفيذ غارات جوية، ولكنه تراجع عن ذلك حينها مقابل اتفاق توسطت فيه روسيا لنقل الأسلحة الكيميائية من مخازن سورية.

وتراجعت الولايات المتحدة عن القيام بدور قيادي في الدبلوماسية السورية, في وقت تتفاوض روسيا وتركيا وإيران بشكل منفصل منذ أشهر في أستانا بشان وقف العنف في سوريا من خلال إنشاء مناطق خفض التصعيد في عدة مناطق.