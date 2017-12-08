قالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن، نيكي هيلي، الجمعة, إن إسرائيل لها الحق مثل جميع الدول في اختيار مكان عاصمتها.

وأضافت هيلي، خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة بشان قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ، إن "أمريكا لم تتخذ موقفا بشأن حدود القدس ولا تدعم أي تغييرات على الترتيبات المتعلقة بالأماكن المقدسة".

انتقد مندوبو الدول الأعضاء لمجلس الأمن الدولي, يوم الجمعة, قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتبر البعض منهم أن القدس الشرقية أرضا محتلة, مؤكدين أن "وضع المدينة يجب أن يتم فقط عبر المفاوضات".

وتابعت السفيرة، "أمريكا ملتزمة بدعم عملية السلام وتتمتع بالمصداقية لدى الإسرائيليين والفلسطينيين"، مشيرة إلى أن القرار الأميركي بشأن القدس لا يحدد مسبقا الوضع النهائي للمدينة.

واعترف ترامب رسمياُ, يوم الأربعاء, بأن القدس عاصمة لإسرائيل, وسط رفض وإدانات دولية واسعة وتحذيرات من أن هذه الخطوة ستعمق الخلاف بين إسرائيل والفلسطينيين, متخلياً عن سياسة أمريكية قائمة منذ عقود.

ويعتبر وضع القدس، التي تضم مواقع مقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود، من أكثر القضايا الشائكة في جهود السلام المستمرة منذ فترة طويلة.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية العربية في حرب عام 1967 وضمتها في وقت لاحق, ولا يعترف المجتمع الدولي بسيادة إسرائيل على المدينة بأكملها.