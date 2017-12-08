أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية, الجمعة, عن إجراء مزاد علني بالسرعة الكلية لبيع سيارات سياحية مستعملة وآليات متنوعة أخرى لدى فرعها في دمشق.

وأفادت المؤسسة أن المزاد يبدأ في دمشق اعتباراً من تــاريخ 17 كانون الأول الجاري من العام 2017 ولغاية 11 كانون الثاني من عام 2018 المقبل.

وكانت المؤسسة العامة للتجارة الداخلية أعلنت في تشرين الثاني الماضي, عن مزاد علني لبيع عشرات السيارات المستعملة الفارهة في اللاذقية .

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