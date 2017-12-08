أعلن الكرملين, يوم الجمعة, أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتجه إلى تركيا في 11 الجاري للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان والملف السوري على أجندة البحث.

وأفادت قناة (روسيا اليوم) على موقعها الالكتروني, أن الكرملين ذكر في بيان أن " الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري زيارة عمل إلى الجمهورية التركية في 11 كانون الأول الجاري"، مشيرا إلى أنه من المقرر خلال المحادثات بحث القضايا الرئيسية للتعاون الثنائي وقبل كل شيء تنفيذ المشروعات المشتركة الكبرى في مجال الطاقة.

وأشار البيان إلى أن الزعيمين سيتبادلان وجهات النظر فيما يخص القضايا الدولية الرئيسية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط والتسوية السورية.

وكان الرئيس بوتين التقى يوم 22 تشرين الثاني الماضي, نظيره التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني في سوتشي, وبحثوا معاً الخطوات السياسية للتسوية في سوريا بعد القضاء على "داعش".

وتعد روسيا بالإضافة لإيران وتركيا من الدول الضامنة لهدنة شاملة في سوريا دخلت حيز التنفيذ في كانون الأول 2016، إضافة لكونها راعية لمحادثات أستانا بشأن سوريا والتي تمخض عنها اتفاقات لإقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا.