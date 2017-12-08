أدانت "الحكومة السورية المؤقتة"، يوم الجمعة، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس، واعترافه بالمدينة عاصمة لاسرائيل.

وقالت الحكومة في بيان، "القرار مرفوض على مستوى العالم الحر، وهو يشكل انحياز امريكي مفضوح تجاه العدو الاسرائيلي، وضرباً لقيم الحرية والعدالة وحقوق الانسان".

واعتبرت الحكومة المؤقتة قرار ترامب مخالفة صريحة للقرارات والاتفاقيات الدولية، ومهدداً لعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

واكدت الحكومة في بيانها، انها تقف مع الشعوب العربية والاسلامية والمسيحية في وجه هذا القرار المنحاز، وان القدس عربية ولن تغير هذه القرارات من حقيقتها وتاريخها.

وسبقت حكومة النظام، بإدانة قرار ترامب مؤكدة ان القضية الفلسطينية ستبقى حية حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياُ, يوم الأربعاء, بأن القدس عاصمة لإسرائيل, وسط رفض وإدانات دولية واسعة وتحذيرات من أن هذه الخطوة ستعمق الخلاف بين إسرائيل والفلسطينيين, متخلياً عن سياسة أمريكية قائمة منذ عقود.

ويعتبر وضع القدس، التي تضم مواقع مقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود، من أكثر القضايا الشائكة في جهود السلام المستمرة منذ فترة طويلة.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية العربية في حرب عام 1967 وضمتها في وقت لاحق, ولا يعترف المجتمع الدولي بسيادة إسرائيل على المدينة بأكملها.

سيريانيوز