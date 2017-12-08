طالبت وزارة الصحة، مديرياتها في المحافظات بتشديد الرقابة للتأكد من عدم وجود أو تداول عطر يحمل اسم "ريلاكس"، بعد أنباء عن كونه قاتل.

وقالت الوزارة، ان كتاباً ورد إليها من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بخصوص عطر يحمل اسم "ريلاكس"، يسبب الموت المفاجئ بعد ثلاثة أيام من استخدامه، منتشر في لبنان وسيتم إدخاله الى القطر وتوزيعه في الاسواق والصيدليات المحلية.

وكان محافظ اللاذقية خاطب في تشرين الأول الماضي، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة، إثر معلومات عن وجود العطر في دول الجوار، مطالباً باتخاذ اجراءات لازمة بعد ملاحظة انتشار عدّة أشخاص في المدينة، يجولون في الحدائق ويحملون حقائب، ويزعمون أمام "زبائنهم" بأنهم باعة "عطور"، محذّرةً من أن يكونوا من الأشخاص الذين يسوّقون لهذا "العطر القاتل".

وانتشرت في وقت سابق وثيقة مراسلة تابعة لوزارة الدفاع الجزائرية، تحمل تحذيراً من استخدام عطر "ريلاكس، منتشر في مصر والسودان والعراق ولبنان والكويت والبحرين، مضيفة ان التحاليل الكيميائية للعطر، أظهرت سمية العطر التي لها مفعول متأخر يظهر بعد رشه على الجسم بثلاث أو أربع أيام، ويسبب الموت المفاجئ.

بالمقابل، نفت وزارة الصحة والسكان المصرية، وجود أي اصابات ناتجة عن استخدام عطر "ريلاكس"، كما نفى قطاع التجارة والتموين وجود العطر في الأسواق المصرية، رغم أنه منتج من قبل احدى الشركات الكبرى، وحاصل على ترخيص من وزارة الصحة وهو مزيل للعرق، الا انه لا يوجد أي معلومة مؤكدة أو حقيقة تشير لخطورة العطر على صحة الإنسان، ولم يتم رصد أي خطورة بشأن العطر.

يشار إلى أن شائعة مشابهة، انتشرت في 2008 تحذر من عطر باسم "لوفلي"، في دول الخليج ومصر، وتم نفيها في العام ذاته بشكل رسمي.

سيريانيوز