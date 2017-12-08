قررت وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك منح مكافأة مالية قدرها 4000 ليرة سورية لكل مبدع و مخترع شارك في معرض الباسل للإبداع و الاختراع الثامن عشر.

وذكرت الوزارة على موقعها الالكتروني, أن المشارك يتقدم للحصول على براءة اختراع و ذلك لغاية أواخر شهر كانون الأول الجاري فقط بحيث تغطي الرسوم التي سيدفعها المخترع .

عن ذلك قال وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك عبدالله الغربي أن "هذه المكافأة تهدف إلى تشجيع المبدعين و المخترعين لزيادة إبداعاتهم و اختراعاتهم و إفساح المجال أمامهم للحصول على حقهم في تسجيلها و حمايتها و لتعريف بها".

وأقيم معرض الباسل للإبداع والاختراع في 20 آب الماضي, ولغاية 24 من الشهر نفسه من عام 2017 في دمشق.

ويهدف المعرض إلى تجسيــد شعار الاعتماد على الذات كموقف وطني, تشجيـع المبدعين و المخترعين والمبتكرين لمواصلة اتجاهاتهم العلمية وتطوير إبداعاتهم, الاستفادة القصوى من هذه الاختراعات ووضعها موضع التطبيق , استثمـار رؤوس الأمـوال و الاستفـادة منه في متابعة مسيرة الإبداع , توفيـر المنـاخ العـام المـلائم للمبـادرة الفرديـة والعامة و تأمين مستلزماتها المادية والبشرية .

كما يهدف إلى رعاية المبدعين والمخترعين و حمايـة اختراعاتهم وإشهارها وتنميتها, التعريـف بالمخـترعـيـن محليـاً وعربيا ً .

سيريانيوز