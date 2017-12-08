قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة، ان بلاده لا تتعاون مع الولايات المتحدة في منطقة إدلب تحديداً.

واضاف لافروف في مؤتمر صحفي في فيينا على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن "العمل يتواصل مع إيران وتركيا لضمان فعالية مناطق تخفيف التوتر في سوريا، ولا سيما إدلب ولا تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص إدلب بالتحديد".

وتعتبر ادلب احدى مناطق تخفيف التوتر التي تم الاتفاق عليها في محادثات استانا، التي تقام برعاية روسيا وتركيا وايران، اذ تم الاتفاق على إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد, وهي ادلب و مناطق في شمال مدينة حمص، والغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا.

وتقود واشنطن تحالفاً لا تشترك به روسيا، ويضم اكثر من 60 دولة، يوجه ضربات ضد مواقع "داعش" في سوريا والعراق منذ 2014.

وأكد الوزير الروسي أنه "تم القضاء على تنظيم (داعش) الإرهابي في سوريا بشكل نهائي"، معتبرا أن البؤر المتبقية لا تشكل أي تهديد وسيتم القضاء عليها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء، استعادة القوات النظامية كافة الأراضي السورية من قبضة تنظيم "داعش"، بعد القضاء على ماتبقى من التنظيم في دير الزور، تزامناً مع اعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان "العملية العسكرية ضد تنظيم الدولة على ضفتي الفرات بسوريا انتهت ".

سيريانيوز