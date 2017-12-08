أصيب عدد من الأشخاص في مناطق عدة بفلسطين، يوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي لمسيرات احتجاجية تنديداً باعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لاسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن "عدة أشخاص أصيبوا نتيجة قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي للمسيرات في مختلف المناطق."

وقالت وسائل اعلام، ان الاحتجاجات ملأت باحات المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة.

كما انطلقت مسيرات في غزة بعد انتهاء صلاة الجمعة، حيث نظمت حركة "حماس" مسيرة ضخمة في ميدان فلسطين. وانطلقت كذلك مسيرات نظمتها حركة الجهاد من مساجد حي الشجاعية باتجاه المفرق الرئيس.

ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الإسرائيلية في منطقة ناحال عوو شرق الشجاعية ومنطقة الفراحين شرق خان يونس وشرق البريج.

وبدورها شهدت الضفة الغربية، اشتباكات بين القوات الاسرائيلية والفلسطينيين في مناطق متفرقة. وحاولت القوات الإسرائيلية قمع المسيرة التي خرجت وسط الخليل. حيث تدور مواجهات في قصرة والخليل وكفر قدوم.

وكانت حكومة الاحتلال تأهبت بتعزيز الإجراءات الأمنية تحسبا لتظاهرات الجمعة احتجاجا على قرار واشنطن نقل السفارة الأميركية إلى القدس.

ورفضاً لاعلان ترامب بشأن القدس، خرجت يوم الجمعة، مظاهرات في عدة مناطق بالعالم، شملت العاصمة اللبنانية بيروت وتونس و طهران والعاصمة الليبية وكوالالمبور ومدينة صعدة في اليمن.

وتقدمت فلسطين يوم الخميس، بشكوى لمجلس الأمن ضد قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ودعت الفصائل الفلسطينية إلى "يوم غضب" يوم الجمعة فيما خرجت موجة من الاحتجاجات يوم الخميس في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وتسببت في اشتباكات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء بالقدس عاصمة لإسرائيل، مخالفاً نهج السياسة الأمريكية المتبع من عشرات السنين، مهددا جهود السلام في الشرق الأوسط ومثيرا استياء العالم العربي وحلفاء غربيين على حد سواء.

سيريانيوز