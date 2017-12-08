أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، أن القوات الجوية الفضائية الروسية دمرت أكثر من 1300 موقع لتنظيمات إرهابية في سوريا.

وقالت الوزارة في تقرير انفوغرافيك نشرته صحيفة "النجم الأحمر" الرسمية"، ان "القوات الفضائية الروسية نفذت خلال الأسبوع الماضي نحو 550 طلعة في سوريا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم الجمعة الماضي أن القوات الجوية الفضائية الروسية نفذت نحو 420 طلعة، ودمرت أكثر من 910 مواقع للمسلحين في سوريا.

وبدأت روسيا عملية عسكرية في سوريا منذ 30 أيلول عام 2015 ، وذلك لمساندة الجيش النظامي عبر ضربات جوية على مواقع الارهابيين.

سيريانيوز