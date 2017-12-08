دعا المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، يوم الخميس، إلى مواصلة السعي وعدم التخلي عن إيجاد حل لتسوية الوضع السياسي في سوريا.

وتابع دي ميتسوار في مؤتمر صحفي بجنيف، أنه لا ينبغي للمرء أن "يتخلى" عن قضية التسوية السياسية في سوريا، مؤكداً " لن ننأى بنفسنا وسنسعى إلى حل سياسي".

وكان دي ميستورا حذر الأطراف السورية من تخريب مفاوضات جنيف حول سوريا.

وأوضح المبعوث الأممي انه "ناقشت خلال الأيام الماضية مع ممثلي المعارضة خطة للتوصل إلى تسوية سلمية، وجرى الحديث على وجه الخصوص عن دستور جديد، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة"، مؤكدا في الوقت ذاته أن وفد الحكومة السوري سيعود إلى جنيف في العاشر من الشهر الحالي لاستئناف عملية المفاوضات، التي ستستمر حتى مساء 14 من الشهر الحالي.

وكان مصدر في وزارة الخارجية اعلن، يوم الخميس، أن وفد النظام إلى محادثات جنيف سيصل سويسرا الأحد القادم للمشاركة في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة.

واستؤنفت المرحلة الثانية من الجولة الثامنة من المفاوضات السورية بجنيف في الخامس من كانون الأول الجاري, حيث تغيب وفد النظام السوري عن حضور اللقاء, الامر الذي اثار ادانات من قبل وفد المعارضة, وسط مطالبات امريكية وفرنسية بضرورة الزام روسيا النظام السوري المشاركة في المفاوضات، الأمر الذي تلاه إعلان روسي بأن وفد النظام سيتوجه الى جنيف يوم الأحد.

وبدأت الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف حول سوريا, في 28 تشرين الثاني الماضي, بلقاء جمع بين الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا ووفد المعارضة السورية, برئاسة نصر الحريري.

وأكدت أوساط أممية ان الجولة الثامنة من المفاوضات في جنيف ستركز على الدستور والانتخابات بشكل اساسي.

وتمت خلال الجولات السابقة بجنيف, التي لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه, مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب, في ظل خلافات بين المشاركين حول أولوية المواضيع.

سيريانيوز