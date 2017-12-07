ألقت الأجهزة الأمنية المختصة الخميس، القبض على منفذي تفجير حي عكرمة في مدينة حمص، عبر زرع عبوة ناسفة في حافة ركاب، سقط فيه ضحايا.

وقالت وسائل اعلام نقلا عن مصادر امنية قولها انه تم القبض على خلية إرهابية مكونة من أربعة أفراد ألقي القبض عليهم جميعا في دمشق".

و انفجرت يوم الثلاثاء عبوة ناسفة كانت مزروعة في حافة ركاب بحي عكرمة في مدينة حمص، أدت لمصرع 11 شخصا غالبيتهم من طلبة الجامعات، وإصابة 16 آخرين.