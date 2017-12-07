النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2017 اخبار الرياضة شارك

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة الكرة الذهبية لعام 2017، في حفل أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس، ليعادل رقم ليونيل ميسي، نجم برشلونة، بـ5 جوائز لكل منهما.

وحل ميسي، في المركز الثاني خلف البرتغالي، ولعل تحقيق رونالدو للقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا لعب دورا كبيرا في الأصوات.



أما في المركز الثالث، فقد احتله نجم باريس سان جيرمان نيمار جونيور، والذي لا زال يسعى جاهدا لإيقاف همينة رونالدو وميسي.



وقال رونالدو معلقا على تتويجه "أود أن أشكر زملائي في ريال مدريد، كان الفريق مهم جدا بالنسبة لي. أريد أن أشكر كل من ساعدني للظهور بشكل جيد هذه السنة".



من جانبه، قال فلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، "بالنسبة لي كريستيانو رونالدو هو أفضل لاعب في التاريخ برفقة ألفريدو دي ستيفانو". سيريانيوز 2017-12-07 18:35:03 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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