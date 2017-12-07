قدمت بعثة فلسطين لدى الامم المتحدة يوم الخميس، شكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية بعد قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ونقلت وسائل اعلام عن سفير فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، قوله، إن بلاده "تقدم شكوى لمجلس الأمن ضد الولايات المتحدة بشأن القدس".

وكانت وكالة رويترز قالت نقلا عن مسؤولين أمريكيين كبار إن الرئيس دونالد ترامب سيعترف يوم الأربعاء بالقدس عاصمة لإسرائيل ويطلق عملية نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة التاريخية في قرار يلغي سياسة أمريكية قائمة منذ عشرات السنين ويهدد بإثارة اضطرابات جديدة بالشرق الأوسط..

واشار البيت الأبيض الأمريكي، اليوم الخميس، أن قرار واشنطن بشأن القدس ليس مؤشرا لانسحاب أمريكا من عملية السلام في الشرق الأوسط.

وكانت الجامعة العربية قررت عقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية يوم السبت المقبل لبحث اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

يشار الى ان تصديق واشنطن على زعم إسرائيل بأحقيتها بكل المدينة كعاصمة لها سيقضي على سياسة تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين والقائلة بأن وضع القدس يجب أن يحدد من خلال المفاوضات مع الفلسطينيين الذين يريدون القدس الشرقية عاصمة لبلدهم في المستقبل.

ولا يعترف المجتمع الدولي بسيادة إسرائيل على كل القدس التي تضم مواقع إسلامية ويهودية ومسيحية مقدسة.