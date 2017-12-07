دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس الحكومة السورية والمعارضة إلى إجراء مفاوضات مباشرة، دون وضع شروط مسبقة في جنيف.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في فيينا، إن "موسكو ستساعد في بدء الإصلاحات الدستورية في سوريا وإجراء الانتخابات".

وبدأت الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف حول سوريا, في 28 تشرين الثاني الماضي, بلقاء جمع بين الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا ووفد المعارضة السورية, برئاسة نصر الحريري.

وأكدت أوساط أممية ان الجولة الثامنة من المفاوضات في جنيف ستركز على الدستور والانتخابات بشكل اساسي.

وأشار لافروف إلى أنه "أبلغ نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون عن التحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية"، مضيفا أنهما "ناقشا كيفية التواصل بين العسكريين الروس والأمريكيين على الأرض في سوريا".

وأكد لافروف، خلال لقائه تيلرسون في فيينا، في وقت سابق الخميس ضرورة التقيّد بسيادة سوريا ووحدة أراضيها, كما ناقشا الخطوات المقبلة للتغلب على النزاع في سوريا من خلال إنشاء عملية تفاوض مستدامة بمشاركة جميع القوى السياسية السورية، بما في ذلك في إطار (عملية جنيف) وفي صيغة الحوار الوطني السوري المزمع عقده في سوتشي الروسية، مع القيام في الوقت نفسه باستكمال تدمير الجماعات الإرهابية الدولية.