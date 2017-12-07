قال مصدر مطلع، يوم الخميس، إن الجولة القادمة من محادثات أستانا بشأن سوريا ستركز على التحضير لمؤتمر الحوار الوطني في سوتشي.

ونقلت وكالة (انترفاكس) عن المصدر دون ان تسمه قوله ان "الجولة المقبلة من مفاوضات أستانا في 21-22 كانون الأول، ستخصص للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري الذي قد يعقد في نهاية كانون الثاني أوبداية شباط، اذ ستشرف على تنظيم الفعالية روسيا وتركيا وإيران، ويخطط لمناقشة معايير المؤتمر وقائمة المشاركين فيه".

وتابع المصدر ان " رؤساء روسيا فلاديمير بوتين، وتركيا رجب طيب أرودغان، وإيران حسن روحاني اتفقوا خلال القمة الثلاثية في سوتشي حول سوريا على الإشراف المشترك على مؤتمر الحوار السوري، وهو ما يعني أن الفكرة لم تعد روسية بحتة، بل باتت مبادرة ثلاثية الأطراف".

وعقد زعماء روسيا وايران وتركيا في 22 تشرين الثاني الماضي قمة في سوتشي، حيث أكد بيانها على الاستمرار بمحاربة "داعش", ودعم الحوار السوري بمشاركة جميع ممثلي المجتمع السوري, وتنسيق الجهود لخفض مستوى العنف ,وإيجاد حل سياسي يتضمن انتخابات نزيهة بإشراف أممي.

وتوقع المصدر ان يتم تحديد موعد دقيق لعقد مؤتمر سوتشي، بعد لقاء أستانا المقبل".

وأعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، يوم الأربعاء، عن بدء التحضيرات لعقد جولة ثامنة من محادثات استانا بشأن سوريا، دون تحديد موعد عقد هذه الجولة.

و تعمل روسيا بالتنسيق مع شركائها على التحضير لعقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي, بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، ومختلف الفصائل المعارضة, لكن الموعد لم يتحدد بعد.

سيريانيوز