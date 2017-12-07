لقي 8 اشخاص مصرعهم واصيب 4 اخرين بجروح الخميس بحريق ضخم شب داخل مخيم للنازحين السوريين في غزة البقاعية في لبنان.

وقالت وسائل اعلام لبنانية ان حريقا هائلا شب في مخيم للنازحين السوريين في غزة في البقاع أسفر عن سقوط ثمانية قتلى واربعة جرحى", لافتة الى عناصر الدفاع المدني اللبناني استطاعوا اخماد الحريق".

واندلع الحريق بعد ظهر اليوم واستمر قرابة ساعتين ونصف حتى تمكن الدفاع اللبناني من اخماده.

وتوفيت 3 فتيات مطلع الشهر الجاري، إثر اندلاع حريق كبير في مخيم للاجئين السوريين في خراج بلدة ببنين- عكار.

وأصيبت امرأة بحروق, الشهر الماضي, جراء نشوب حريق التهم مخيم للنازحين السوريين في سهل بلدة دورس قرب مدخل بعلبك الجنوبي بلبنان, قبل تمكن فرق الإطفاء من إخماده.

وتعرضت مؤخرا خيم النازحين السوريين لاسيما البقاع وقب الياس في لبنان لحرائق ادت لحدوث وفيات وجرحى واضرار مادية

ويعد لبنان من أكثر الدول استقبالا للاجئين السوريين، إذ تجاوزت أعدادهم أكثر من مليون، بحسب الأمم المتحدة, فيما يقول مسؤولون لبنانيون أنهم تجاوزا مليون ونصف, حيث يشكلون عامل ضغط اقتصادي واجتماعي على البلاد.