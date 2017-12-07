كشف محافظ حمص طلال برازي، يوم الخميس، انتهاء الاستعدادات لإعادة فتح معبر جوسيه الحدودي مع لبنان، مرجحاً أن يتم ذلك خلال الأسبوعين القادمين.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن برازي قوله ان "الاستعدادات النهائية لإعادة فتح المعبر قد تم الانتهاء منها، وسيتم افتتاح المعبر أمام المواطنين الوافدين والمغادرين من وإلى لبنان، بعد التنسيق مع الجهات المعنية في الجمهورية اللبنانية وخلال الأسبوعين القادمين قبل نهاية عام 2017."

وأضاف برازي "قامت الجهات السورية المختصة بتأهيل وصيانة ما دمره الإرهاب، وتم الانتهاء من أعمال الإنارة بالطاقة البديلة والتي تضمن استمرارية العمل بالمعبر على مدار الساعة، كما تم الاجتماع مع المعنيين للتأكيد على الاستعداد والجهوزية الكاملة وتقديم الخدمة اللائقة وتسهيل جميع الإجراءات المطلوبة من قبل المواطنين لتيسير دخولهم ومغادرتهم بين البلدين ".

وأغلقت السلطات السورية معبر جوسيه الحدودي مع لبنان، في اب 2012، بعد استهدافه بالصواريخ من قبل مجموعات مسلحة، وإصابة حافلات زوار ومبان تابعة لمراكز أمنية سورية داخل المعبر، فضلا عن تعرضه لهجمات من جهة جرود القاع وجوسيه وقرى مجاورة.

ويضم مركز جوسيه الحدودي فروعا لمراكز من الهجرة والجوازات والجمارك والتخليص الجمركي والحجر الصحي والنباتي ومخابر ومصرفا عقاريا، وتبلغ طاقته الاستيعابية نحو 3 آلاف مواطن بين وافد ومغادر.

ويبلغ عدد المعابر بين سوريا ولبنان خمسة، هي معبر المصنع الذي مايزال مفتوحًا، فيما أغلقت البقية بسبب الأوضاع الأمنية، وهي معبر الدبوسية وجوسية وتلكلخ – البقيعة ومعبر طرطوس.

سيريانيوز