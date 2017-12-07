كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" , يوم الخميس, عن وجود 2000 جندي أمريكي في سوريا، وذلك على خلاف ما أعلنت واشنطن سابقا عن وجود نحو 500 عسكري أمريكي في سوريا.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس، عن المتحدث الجديد باسم "البنتاغون"، الكولونيل روب ما نينغ، قوله إن "هذا الرقم لا يعني أن هناك قوات إضافية سيتم إرسالها إلى سوريا، وإنما هذا الرقم هو تصحيحٌ للرقم السابق الذي أُعلن عنه الشهر الماضي، وكان غير دقيق".

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن "هذا العدد من القوات الأمريكية في سوريا آخذٌ بالانخفاض الآن".

وكان مسؤولان أمريكيان كشفا منذ ايام ان البنتاغون سيقر بوجود 2000 جندي امريكي في سوريا.

من جهتها, اشارت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية إلى "انخفاض عدد القوات الأمريكية الفعلي في سوريا منذ شهور، حيث عاد فى الأسبوع الماضي، إلى الولايات المتحدة حوالي 400 من مشاة البحرية فى وحدة المدفعية - الكتيبة الأولى، مشاة البحرية العاشرة - والتى كانت تشن ضربات ضد تنظيم "داعش" فى مدينة الرقة".

وتحدثت تقارير سابقة ان عدد القوات الأمريكية في سوريا لا يتجاوز الـ 500 جندي، وهم عبارة عن مستشارين ومدربين يقومون بتقديم الدعم والإسناد للقوات المحلية في سوريا، وعلى رأسها القوات الكردية لقتال تنظيم الدولة.

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

ويرفض البنتاغون سحب القوات الأمريكية من الأراضي السورية, طالما كان ذلك ضروريا , مشترطا إتمام عملية التسوية السورية

واعتبرت السلطات السورية مرارا تواجد القوات الامريكية في سوريا بانه غير شرعي , مطالبة بخروج فوري لهذه القوات من أراضي البلاد.