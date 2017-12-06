شاختار الأوكراني يذيق طعم الخسارة الأولى للمان سيتي ويحجز مقعداً بثمن نهائي الابطال اخبار الرياضة شارك

بلغ شاختار دانييتسك الأوكراني الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه مانشستر سيتي 2-1 الأربعاء في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة ضمن دور المجموعات.

في حين سيكمل نابولي الإيطالي المشوار في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بخسارته أمام فيينورد الهولندي 1-2.



وسجل البرازيليان برنار (26) واسمايلي (32) هدفي شاختار، والأرجنتيني سيرخيو أغويرو (90+2 من ركلة جزاء) هدف مانشستر سيتي.



وبقي رصيد سيتي 15 نقطة في حين رفع شاختار رصيده إلى 12 مقابل 6 لنابولي و3 لفيينورد.



في خاركيف، حيث يخوض شاختار دونتسك مبارياته بدلاً من كييف حيث الأوضاع الأمنية غير مستتبة، حقق صاحب الأرض الأهم بفوزه على مانشستر سيتي ملحقاً بمنافسه الخسارة الأولى بعد خمسة انتصارات متتالية في دور المجموعات.



وأراح مدرب سيتي الإسباني بيب غوارديولا معظم لاعبي الصف الأول بعد أن ضمن التأهل في وقت مبكر وعلى رأسهم مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (شارك في الدقائق العشرين الأخيرة)، وصانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين وزميله في خط الوسط الإسباني دافيد سيلفا مدخراً جهودهم لمباراة القمة ضد جاره وغريمه مانشستر يونايتد الأحد المقبل في الدوري المحلي، في حين أشرك اللاعب الشاب فيل فودن.



وخاض شاختار المباراة وهو في حاجة إلى التعادل أمام فريق فاز في مبارياته الخمس في دور المجموعات ولم يتعرض لأي خسارة هذا الموسم في جميع المسابقات محلياً.



وفي المباراة الثانية، سقط نابولي الإيطالي أمام مضيفه فيينورد روتردام الهولندي 1-2 ليكمل مشواره في مسابقة الدوري الأوروبي.



وافتتح متوسط ميدان نابولي البولندي الدولي بيوتر زيلينسكي التسجيل من مسافة قريبة بعد مرور دقيقتين، قبل أن يردّ فيينورد بهدف عن طريق الدنماركي نيكولاي يورغنسن (33) ثم سجل هدف الفوز عبر جيري سان جوست في الوقت بدل الضائع. سيريانيوز 2017-12-06 20:23:39 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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