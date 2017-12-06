ريال مدريد يتخطى دورتموند بصعوبة ويصعد بالمركز الثاني لثمن نهائي دوري الابطال اخبار الرياضة شارك

انتصر ريال مدريد الإسباني على ضيفه بوروسيا دورتموند 3-2 في المرحلة السادسة من مباريات المجموعة الثامنة ليكرّر فوزه على الفريق الألماني ويتمركز في المركز الثاني المحسوم مسبقاً بسبب أفضلية المواجهات المباشرة لصالح توتنهام الإنكليزي.

وسجّل أهداف ريال مدريد الثلاثاء كل من مايورال والبرتغالي كريستيانو رونالدو وفاسكيز (8 و12 و81) بينما تكفل الغابوني أوباميانغ بهدفي الضيف دورتموند (42 و48).



وفي مباراة أخرى انتصر توتنهام على ضيفه أبويل بثلاثية بفضل أهداف الإسباني يورينتي والكوري الجنوبي سون والفرنسي نكودو (20 و37 و80)، ليستمر نجاحه في المجموعة برفع رصيده إلى 16 نقطة أمام ريال مدريد 13 ثم بوروسيا دورتموند وأبويل 2. سيريانيوز

2017-12-06 20:28:26 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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