ليفربول يمطر شباك سبارتاك موسكو بسباعية نظيفة ويصعد الى ثمن نهائي الابطال بالصدارة اخبار الرياضة شارك

تأهل ليفربول الانجليزي رفقة نجمه المصري محمد صلاح إلى الدوري ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا بفوزه 7-0 على سبارتاك موسكو الروسي في المرحلة الاخيرة من منافسات المجموعة الخامسة ضمن دور المجموعات.

وجاءت سباعية ليفربول عبر البرازيلي كوتينيو في ثلاث مناسبات (4 من ركلة جزاء و45 و50) ومواطنه فيرمينو (19) والسنغالي ساديو ماني (47 و76) ومحمد صلاح (86).



ورفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن اشبيلية الثاني، فيما بقي سبارتاك ثالثاً وله 6 نقاط، ماريبور السلوفيني رابعاً بـ 3 نقاط.



في المجموعة ذاتها، تعادل إشبيلية على أرضه 1-1 مع ماريبور السلوفيني. سيريانيوز 2017-12-06 20:37:20 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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